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Автор:разбирается в теме хорошо. Материал общей длительности около 1 часа, раскрывает лишь только основные поверхностное положения в методах управления проектами и продуктами. Курс подойдёт для пользователей имеющие представления и опыт командной работы, а также с опытом работы в таск инструментах.