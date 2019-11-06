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Курсы онлайн школ - Бесплатное онлайн обучение

SalesHub

SalesHub - Скачать курсы по бизнесу на Амазон 2018 и 2019 года + отзывы от курсах. Мастер-классы, курсы онлайн и полезные советы по увеличению прибыли или запуску нового бизнеса. Все самое важное о дропшиппинге.
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[Михаил Лисицын] Денежный диван (2020)

Lynda.com

Скачать курсы Lynda.com - Переводы популярных курсов на русском (RUS). Скачать торрент бесплатно. Здесь только лучшие иностранные онлайн курсы с переводом на русский язык.
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DreaMeR
[Lynda.com] [Пол Новак] Прокачиваем Навыки Обучения

Бизнес Молодость

Скачать курсы Бизнес Молодость - Скачать Цех, Реальный Ютуб, Метаморфозы и другие курсы 2018 и 2019 года бесплатно. Отзывы о курсах БМ, сливы курсов Бизнес Молодость.
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БМ: Авито: Быстрый старт | 2018
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Udemy.com

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[Udemy] Lev Gorfel - Основы Linux для QA инженеров (2020)
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Skillbox

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Курсы SKILLBOX

Нетология

Скачать курсы Нетология торрент по SMM, дизайну и маркетингу бесплатно от Центра Нетологии. Отзывы об обучении Нетологии. Скачать Нетология торрент бесплатно.
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[нетология] Работа С Возражениями Алгоритм Успешных Продаж
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Convert Monster

Скачать курсы Convert Monster - по интернет маркетингу от профессионалов за 2017-2019 год. Новости, статьи, онлайн-курсы и тренинги от профессионалов бесплатно, торрент.
60
Темы
6.5K
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60
Темы
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Сообщения
DreaMeR
[Convert Monster] Как использовать главное оружие SMM-щика [Видео + Транскрибация]

GeekBrains

Скачать курсы GeekBrains бесплатно, курсы по языкам программирования от обучающего центра Mail.Ru у ведущих IT-специалистов сообщества. Для скачивания представлены онлайн курсы обучения с нуля по программированию, веб-дизайну и маркетингу.
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[Geekbrains] Управление проектами
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WebForMyself

Скачать курсы WebForMyself бесплатно, курсы по сайтостроению, программированию и верстке сайтов. Изучите PhP, HTML, JS, jQuery, Joomla и WordPress вместе с настоящими асами веб-разработки.
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Buranbaev
[WebForMySelf] Даниил Волосатов - Веб-дизайн UX/UI. Полное руководство (2020)

Марина Могилко

Скачать все курсы Марины Могилко на одной странице бесплатно. Курсы являются настоящим кладезем профессионализма в области обучения по развитию YouTube каналов, а также изучению английского языка. Учись у лучших специалистов!
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Курсы Марины М.
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Like-Центр

Скачать курсы Like-Центр бесплатно. Обучающий проект Аяза Шабутдинова, нацеленный на помощь начинающим предпринимателям. Скачивайте полные курсы Долина, Концентрат и Проект Армия бесплатно.
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kirser
[Аяз Шабутдинов] Концентрат 9. Конкретика (2020)

OTUS

Скачать курсы OTUS бесплатно, это в первую очередь бесценные знания и постоянный профессиональный рост в области программирования. Бесплатное образование здесь на slivysklad.com
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DreaMeR
[OTUS] Python-разработчик. Базовый курс. Часть 4 (2020)

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Андрей Парабеллум - успешный бизнесмен, помогающий всем желающим построить такую жизнь, которой действительно стоит гордиться. Скачать онлайн курсы по инфобизнесу, копирайтингу, менеджменту бесплатно. Руководство по старту и развитию инфобизнеса. Быстрый путь к богатству!
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DreaMeR
[Андрей Парабеллум, Николай Мрочковский] Быстрые результаты

Роман Пузат

Роман Пузат – скачать мастер-классы от опытного интернет-маркетолога. Получи рекомендации по вопросам эффективности и продвижения контентных проектов и увеличения их доходности.
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Темы
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Сообщения
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Темы
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DreaMeR
[Роман Пузат, Ольга Любимцева] Дзен для вебмастера (2020)
  • DreaMeR

Радислав Гандапас

Радислав Гандапас — самый известный в России специалист по лидерству. Скачать бесплатно курсы Радислава Гандапаса, а так же тренинги опытного оратора и бизнес тренера можно у нас на сайте.
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Domix
[Радислав Гандапас] Профессия: бизнес тренер
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Яндекс.Практикум

Яндекс.Практикум помогает людям расти — на работе и в жизни. Вы освоите новую специальность, научитесь дизайну, маркетингу, программированию, заговорите на иностранном языке и будете получать удовольствие от того, чем занимаетесь — каждый день.
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DreaMeR
[Яндекс.Практикум] Python-разработчик. Часть 7 из 9 (2020)

Информационные продукты

Бизнес, менеджмент, продажи

Бизнес раздел содержит материалы по инфобизнесу, маркетингу, финансам, продажам, привлечению клиентов. Скачивайте тысячи курсов по бизнесу, которые помогут вам достичь хорошей прибыли.
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Сообщения
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21.7K
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DreaMeR
Сам Себе Риэлтор. Часть 2. Юридическая И Судебная Практика По Недвижимости

SEO & SMM

Скачать курсы по SEO и SMM бесплатно - курсы поисковой оптимизации сайтов, формирования семантического ядра сайта, продвижения ресурса в поисковых системах, а также продвижению в социальных медиа.
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DreaMeR
[Лилия Нилова] Insta Camp 2.0 (2020)

Графика и Дизайн

Скачать курсы на тему создания дизайна, графики и шаблонов. Графика и дизайн включает в себя коллекцию интересных макетов и шаблонов, обучающие курсы по рисованию, анимации, созданию видеороликов.
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  3. Шаблоны и темы
3.8K
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DreaMeR
[Дарья Куцаева] Видеоурок. Натюрморт. Вишневые пионы (2017)

Блокчейн и криптовалюты

Скачать курсы по заработоку крипты, торговле, майнингу и все, что связано с криптоиндустрией на Blockchain и инвестициями в ICO. Новейшие материалы, касающиеся заработка на криптовалюте, разработок на базе перспективных блокчейнов, а также схемы майнинга и криптотрейтинга собраны в разделе «Блокчейн и криптовалюты».
122
Темы
788
Сообщения
122
Темы
788
Сообщения
CTR2
[ethereumworks.com] Изучи основы блокчейна и создай свою криптовалюту за 30 дней (2018)
  • CTR2

Фото и Видео

Курсы по фото и видео, а также о заработке на Youtube. О том, как качественно, быстро и бесплатно обработать фото и видео, создать с нуля интересную презентацию, построить свою студию по работе с цифровыми материалами.
2.7K
Темы
8.4K
Сообщения
2.7K
Темы
8.4K
Сообщения
R
Vegas Pro 16 (2019)

Создание сайтов

Курсы по созданию сайтов с нуля, верстке, копированию landing. Как построить свой надежный бизнес в интернете основываясь на одном лишь сайте. Правила, советы и рекомендации по сайтостроение вы найдете здесь.
5.1K
Темы
7.6K
Сообщения
Подфорумы:
  1. Движки сайтов, Скрипты, CMS
  2. Шаблоны и темы
    1. Wordpress
    2. Opencart
    3. Joomla
    4. Xenforo
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    6. DLE
    7. Image CMS Shop
    8. HTML
    9. Landing page
    10. PSD
    11. Прочее
  3. Плагины, виджеты, модули
    1. Wordpress
    2. Opencart
    3. Adobe Muse
    4. Joomla
    5. Xenforo
    6. DLE
5.1K
Темы
7.6K
Сообщения
DreaMeR
[Themeforest] The Issue v1.5.5 NULLED - универсальный новостной WordPress шаблон (2020)

Иностранные языки

Английский язык. Современные методики изучения помогут выучить ряд иностранных языков, а также расширить уровень уже имеющихся знаний. Здесь собраны увлекательные книги, учебные пособия, словари, экспресс-курсы онлайн и прочее.
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Темы
8.1K
Сообщения
915
Темы
8.1K
Сообщения
Ms. Anderson
[Веня Пак, Анастасия Ивбуле] Английский: те самые основы (2019)

Программирование

Скачать курсы php html c++ c# python и другие курсы и уроки по программированию. Топовая подборка обучающих курсов онлайн, тренингов и готовых решений для различных языков программирования, веб-дизайна.
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DreaMeR
[Lynda.com] Основы Программирования: Разработка Через Тестирование (TDD)

Администрирование

Курсы по сетевым технологиям и системному администрированию. Лучшая подборка обучающих курсов онлайн, тренингов и готовых решений для различных направлений администрирования компьютерных сетей.
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[Специалист] Введение в сетевую безопасность (2019)

Психология и Эзотерика

Скачать Курсы по психологии, эзотерике и личностному росту. Эксклюзивные материалы самопознания, саморазвития, повышение психологической устойчивости и борьбы со слабостями.
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  2. Психология
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[Евгения Павловская] Прокачай свои роли за 30 дней (2020)

Курсы по музыке

Онлайн курсы по созданию, сведению и обработке музыки. Научиться писать музыку легко, изучить программы Ableton Live, Fruity Loops, Cubase и другие.
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[Гурский Игорь] Практический онлайн курс игры на губной гармошке
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Форекс и Инвестиции

Скачать курсы на тему "Форекс и инвестиции", форекс анализ и трейдинг. Информация, посвященная инвестированию средств в различные онлайн биржи, стратегиям заработка на Форексе, правилам трейдинга.
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8K
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P
[Том Александер] Торговля без костылей. Перевод книги

Электронные книги и Журналы

Читайте электронные книги, журналы и статьи в тексте, а также качайте аудиокниги. Золотое правило успешного человека – чтение. В любое удобное время, обо всем, обо всех и побольше. Книги, раскрывающие все сферы жизни и не только.
4K
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7.2K
Сообщения
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Темы
7.2K
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[Гретхен Рубин] Порядок снаружи, спокойствие внутри. Легкий путь к гармонии (2019)

Строительство и ремонт

Курсы и обучения, литература, учебные пособия по строительству и ремонту. Раздел будет полезен всем, кто связан со строительством, архитектурой, ремонтом, инженерным делом.
483
Темы
1.1K
Сообщения
483
Темы
1.1K
Сообщения
CTR2
Лаппо - Изготовление Стола-трансформера
  • CTR2

Пикап и Соблазнение

Тренинги, курсы по знакомству, пикапу и развитию отношений на основе классических систем соблазнения. Методические пособия, литература, которые помогут освоить навыки соблазнения мужчин и женщин.
2K
Темы
6.9K
Сообщения
2K
Темы
6.9K
Сообщения
DreaMeR
[Екатерина Федорова] Сказки для 1000 и одной ночи. Искусство влюбления. Тайны брачных покоев.

Отдых и Путешествия

Курсы по организации путешествий, досуга, отдыха и развлечений. Как дешевле и полноценнее отдохнуть в той или иной стране, получить от вашей поездки ВСЁ!
141
Темы
372
Сообщения
141
Темы
372
Сообщения
CTR2
[Workle] Туризм. Базовое обучение. (2019)
  • CTR2

Дети и Родители

Курсы, тренинги и обучения по взаимодействию ребенка с родителями. Методические пособия с инструкциями для детей, разнообразные программы развития, советы и рекомендации, направленные на улучшение семейных взаимоотношений и изучение основ безопасности.
1.3K
Темы
2.3K
Сообщения
1.3K
Темы
2.3K
Сообщения
Domix
Нейропсихология для родителей. Всё, что нужно знать каждой семье о развитии ребенка (2020)
  • Domix

Здоровье и спорт

Курсы и информация на тему красоты, спорта и здоровья. Развиваем свое тело и создаем внутреннюю гармонию: спорт, йога, другие физические практики. Усовершенствование – ключ к здоровью, спокойной душе и уравновешенной психике.
2.9K
Темы
8.6K
Сообщения
Подфорумы:
  1. Здоровье и красота
  2. Спорт и фитнес
2.9K
Темы
8.6K
Сообщения
Светлана Петра
[Ревитоника] Курс Молодое лицо (Ревитоника)

Копирайтинг

Книги, уроки, тренинги и курсы по копирайтингу. Учебные пособия, книги от отечественных и зарубежных авторов помогут освоить навыки копирайтинга онлайн. Раздел пригодится для авторов, журналистов, редакторов и всех, кто работает с текстами.
259
Темы
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Сообщения
259
Темы
767
Сообщения
Domix
[Master Consillieri] Вик Орлов - Как писать простые и эффектные тексты (2020)
  • Domix

Покер | Ставки | Казино

Информационные продукты по заработку на букмекерских конторах, покере и казино, благодаря авторским курсам и тренингам с различными схемами, системами и стратегиями. Информация полезна как для новичков, так и желающих усовершенствовать навыки.
358
Темы
944
Сообщения
358
Темы
944
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Domix
[Эд Миллер] Безлимитный холдем с небольшими ставками
  • Domix

Сделай сам

Сделай своими руками — сайт о поделках в домашних условиях. Воплощение новых идей и интересные реализации старых задумок, работой с различными материалами.
340
Темы
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Сообщения
340
Темы
636
Сообщения
DreaMeR
Моделирование лифа с цельнокроенными рукавами и перекрещивающейся драпировкой - Клепачева (2016)

Схемы заработка

Способы заработка, арбитраж трафика, этот раздел дает ответ на вопрос о том, как привлечь максимальный трафик из соц. сетей, выдачи поисковиков, рассылок по электронной почте, с дальнейшей перспективой монетизации.
1.4K
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Сообщения
CTR2
[Владислав Раменский] Генерация (2020)
  • CTR2

Авто и мото

Курсы и обучающие материалы по темам автомобильной техники. Диагностика, тюнинг автомобиля, а также рекомендации по эксплуатации, обслуживанию и продаже.
64
Темы
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Сообщения
64
Темы
225
Сообщения
CTR2
[Егор Вершинин] ПДД от А до Я (2020)

Сад и огород

Все что касается сада и огорода, сроки и правила посадки, уход и подкормка посевных. Получите полезную информацию и ваш сад всегда будет радовать вас.
73
Темы
157
Сообщения
73
Темы
157
Сообщения
CTR2
Выращиваем и размножаем крупноплодную клюкву

Другие курсы

Уникальные курсы, не вошедшие ни в одну из основных категорий: Сад и огород, переводы, иностранные курсы и др. Здесь хранятся узкоспециализированные курсы и учебные материалы.
3.8K
Темы
7.6K
Сообщения
3.8K
Темы
7.6K
Сообщения
DreaMeR
[Валерия Останий] Мама, сшей мне! (2020)

Маркетинг и реклама

Курсы маркетинга и рекламы. Руководства по настройке рекламных компаний, методы сегментации и таргетирования аудитории.
527
Темы
1.5K
Сообщения
527
Темы
1.5K
Сообщения
CTR2
[Игорь Манн и Елена Золина] Фидбэк
  • CTR2

Транскрибации (выжимки) курсов

Авторские выжимки и транскрибации из топовых курсов. Концентрат из длительных видео обучений в формате конспекта.
53
Темы
792
Сообщения
53
Темы
792
Сообщения
CTR2
[PlumCore] Строим сеть контактов для работы и жизни (2019)
  • CTR2

Кулинария

Кулинария это наше все - вкуснейшая выпечка, ведическая кулинария. Тысячи вкуснейших рецептов, легких в приготовлении и не дорогих. Много мастер-классов и видео-рецептов. Базовые поварские онлайн курсы.
280
Темы
552
Сообщения
280
Темы
552
Сообщения
Domix
[Valeryvasenova] Рацион питания на 1200 ккал (2020)
  • Domix

Имидж и Стиль

Имидж и стиль решают всё. Познай секреты красоты, чтобы раскрыть свой потенциал и всегда быть в тренде.
359
Темы
694
Сообщения
359
Темы
694
Сообщения
DreaMeR
[Илектра Канестри] Аромат дизайна (2020)

Программы и скрипты

Склад программ и скриптов, полезный софт, десятки скриптов, кряки к популярным приложениям и еще сотни занимательных сервисов.
42
Темы
101
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M
Cборник программ от ADOBE Portable by XpucT

Складчины - Совместные покупки инфопродуктов

Авторские складчины

Совместные покупки эксклюзивных авторских курсов, вебинаров, обучающих материалов и так далее.
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Сторис мейкинг за 7 шагов (helen_yes1)
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Курсы по бизнесу

Совместные покупки эксклюзивных бизнес курсов, вебинаров, обучающих материалов и так далее.
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Rustamsabit
Полный курс по дропшиппингу от dropcourse.ru

Курсы по SEO и SMM

Совместные покупки эксклюзивных SEO и SMM курсов, вебинаров, обучающих материалов и так далее.
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135
Сообщения
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Темы
135
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Scarface
[Максим Ильяхов] Сильный текст в соцсетях: как вести соцсети так, чтобы люди сами хотели подписаться
  • Scarface

Курсы по дизайну

Совместные покупки эксклюзивных курсов, вебинаров, обучающих материалов по графике и дизайну.
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Темы
476
Сообщения
45
Темы
476
Сообщения
M
Help4d - Базовый курс по Cinema 4D (Андрей Доронин)

Курсы по программированию

Совместные покупки эксклюзивных курсов, вебинаров, обучающих материалов по программированию.
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[HTML ACADEMY] Профессиональный онлайн‑курс JavaScript, уровень 1 [17 января — 23 марта 2020]

Курсы по фото и видео

Совместные покупки эксклюзивных фото и видео курсов, вебинаров, обучающих материалов и так далее.
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DreaMeR
[Максим Русаков - Freemax] ОСНОВЫ РАБОТЫ С КАМЕРОЙ

Скрипты и Программы

Совместные покупки эксклюзивных скриптов, плагинов, программ, а также доступа и подписок на программы и плагины.
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11
Сообщения
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Темы
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DreaMeR
[teamlead] Atlassian Jira. Основы работы для пользователей (2020)

Иностранные языки

Совместные покупки эксклюзивных курсов, вебинаров, обучающих материалов по любым иностранным языкам.
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Темы
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Сообщения
2
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13
Сообщения
CTR2
[Lingova] Native English

Букмекерские курсы

Совместные покупки эксклюзивных букмекерских курсов, вебинаров, обучающих материалов. Программы, боты для ставок и многое другое.
5
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174
Сообщения
5
Темы
174
Сообщения
Mr. Potato
[Laymruslan] Деньги на диване. Авторское обучение ставкам на теннис

Другие курсы

Все те курсы, которые не попадают ни под одну категорию складчины, здесь организуются складчины на узкоспециализированные курсы и материалы.
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16
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147
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DreaMeR
[Detailing Alarm] Онлайн курс обучения детейлингу

Торговая площадка

Торговая площадка

Магазины, сервисы, услуги и другое в данном разделе.. В этом разделе вы сможете выгодно продать свои услуги, найти разнотипную работу от легкого до профессионального уровня и так же предложить работу которую выполнят быстро и качественно.
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M
[ Roman Mantra ] Полный курс по созданию арта
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Здесь можно как отвлечься от проблем, отдохнуть, так и с пользой провести время.
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Podarokada
Раздача премиум шаблонов, плагинов, графики от и т.п. Envato, ThemeForest, CodeCanyon

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Основы современной психосоматики [Миля Кагарманова]

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Гарант Сервис Slivysklad.com

Гарант-Сервис - это система, направленная на безопасное и конфиденциальное проведение сделок купли/продажи между продавцами и покупателями на данном форуме.
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    ОТЗЫВ

    Автор:
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    разбирается в теме хорошо. Материал общей длительности около 1 часа, раскрывает лишь только основные поверхностное положения в методах управления проектами и продуктами. Курс подойдёт для пользователей имеющие представления и опыт командной работы, а также с опытом работы в таск инструментах. После курса будем о чём рассказать маме, но не больше.

    ⭐⭐⭐ ◼◼ 3 из 5
  • Guatama
    Guatama
    Просто огроменное спасибо!
  • З
    Зимняя
    :love:
  • Н
    Нада
    Отлично!
  • Обезьяна как и ты
    Обезьяна как и ты
    Хоть курс и старый, но грамотный, качайте, не пожалеете, основы дадутся крепкие

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